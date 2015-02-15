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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Ювентус
Чезена - Ювентус: обзор матча 15 февраля 2015
Чезена
15.02.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
17'
М. Джурич
69'
Ф. Бриенца
26'
А. Мората
32'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Ювентус
88'
Замена
С. Пепе
️️️️
Ф. Льоренте
88'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
К. Ницэ
87'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Джурич
82'
81'
Пенальти не реализован!
А. Видаль
73'
Замена
Р. Перейра
️️️️
П. Погба
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бриенца
Пас отдал
М. Джурич
69'
68'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
К. Ницэ
️️️️
Г. Перицо
57'
39'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
32'
ГОЛ! 1:2!
К. Маркизио
Пас отдал
Ф. Льоренте
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
Г. Перицо
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Джурич
Пас отдал
Г. Дефрель
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
(К)
ОП
10
Луиджи Джорджи
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
92
Грегор Дефрель
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
13
Маттео Гаспери
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
4-2-2-2
1
Леали
33
Рензетти
32
Крайнц
17
Луккини
24
Перицо
8
Де Фьюдис
10
Джорджи
77
Зе Эдуардо
92
Дефрель
11
Джурич
20
Бриенца
4-1-3-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
21
Огбонна
27
Эвра
21
Пирло
23
Видаль
8
Погба
10
Маркизио
21
Мората
12
Льоренте
24
Перицо
2
Ницэ
2
Ницэ
24
Перицо
11
Джурич
20
Родригес
20
Родригес
11
Джурич
12
Льоренте
3
Пепе
3
Пепе
12
Льоренте
8
Погба
37
Перейра
37
Перейра
8
Погба
23
Видаль
21
Коман
21
Коман
23
Видаль
Остались в запасе
Чезена
Ювентус
13
Маттео Гаспери
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Маттео Гаспери
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Чезена - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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