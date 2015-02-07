Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 07 февраля 2015
Ювентус
07.02.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 1
Завершен
Милан
14'
К. Тевес
31'
Л. Бонуччи
65'
А. Мората
28'
Л. Антонелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Тевес
90'
+2
Желтая карточка
К. Тевес
89'
Замена
А. Огбонна
️️️️
К. Маркизио
83'
77'
Замена
А. Рами
️️️️
К. Дзаккардо
ГОЛ! 3:1!
А. Мората
65'
61'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
С. Падоин
58'
37'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Ж. Менез
33'
Желтая карточка
М. Эссьен
ГОЛ! 2:1!
Л. Бонуччи
Пас отдал
К. Тевес
31'
28'
ГОЛ! 1:1!
Л. Антонелли
Пас отдал
А. Черчи
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
А. Мората
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Салли Мунтари
(К)
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Милан
66
Стефано Гори
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
41
Алессандро Мастальи
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
14
Кьеллини
19
Падоин
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
21
Мората
32
Тевес
4-1-3-2
13
Лопес
5
Дзаккардо
33
Алекс
29
Палетта
13
Антонелли
2
Эссьен
15
Поли
3
Хонда
4
Мунтари
7
Менез
7
Черчи
10
Маркизио
21
Огбонна
21
Огбонна
10
Маркизио
32
Тевес
12
Льоренте
12
Льоренте
32
Тевес
5
Дзаккардо
23
Рами
23
Рами
5
Дзаккардо
15
Поли
7
Бонавентура
7
Бонавентура
15
Поли
7
Менез
11
Паццини
11
Паццини
7
Менез
Остались в запасе
Ювентус
Милан
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
66
Стефано Гори
ВР
41
Алессандро Мастальи
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
41
Алессандро Мастальи
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Ювентус - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Милан
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
Вчера, 09:53
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
Вчера, 09:53
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+