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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 18 января 2015
Ювентус
18.01.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
4 : 0
Завершен
Верона
4'
П. Погба
6'
К. Тевес
66'
Р. Перейра
73'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Верона
86'
Замена
М. Валоти
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
82'
Замена
С. Падоин
️️️️
К. Маркизио
77'
75'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
П. Тахцидис
Замена
С. Пепе
️️️️
Р. Перейра
74'
ГОЛ! 4:0!
К. Тевес
Пас отдал
К. Маркизио
73'
72'
Желтая карточка
Г. Родригес
ГОЛ! 3:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Д. Кьеллини
66'
62'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Д. Сала
47'
Желтая карточка
Л. Греко
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
Пас отдал
Р. Перейра
6'
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
А. Мората
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
37
Роберто Перейра
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛАЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПАЗ
77
Панайотис Тахцидис
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
14
Кьеллини
4
Касерес
37
Перейра
8
Погба
21
Пирло
10
Маркизио
21
Мората
32
Тевес
3-3-2-2
77
Рафаэль
4
Маркес
4
Родригес
25
Маркес Пинто
27
Мартич
77
Тахцидис
28
Бривио
7
Сала
19
Греко
18
Тони
7
Христодулопулос
37
Перейра
3
Пепе
3
Пепе
37
Перейра
10
Маркизио
19
Падоин
19
Падоин
10
Маркизио
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
77
Тахцидис
7
Христодулопулос
10
Валоти
10
Валоти
7
Христодулопулос
7
Сала
16
Савиола
16
Савиола
7
Сала
Остались в запасе
Ювентус
Верона
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Ювентус - Верона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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