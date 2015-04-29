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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 29 апреля 2015
Ювентус
29.04.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 2
Завершен
Фиорентина
36'
Ф. Льоренте
45+1'
К. Тевес
70'
К. Тевес
33'
Гонсало (П)
90'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
90'
ГОЛ! 3:2!
Й. Иличич
81'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Салах
Замена
С. Падоин
️️️️
С. Стураро
77'
76'
Желтая карточка
А. Аквилани
76'
Замена
Б. Валеро
️️️️
М. Фернандес
72'
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Гомес
Замена
А. Огбонна
️️️️
Р. Перейра
71'
ГОЛ! 3:1!
К. Тевес
Пас отдал
К. Маркизио
70'
67'
Пенальти не реализован!
Гонсало
Замена
А. Видаль
️️️️
А. Пирло
56'
Желтая карточка
П. Эвра
49'
ГОЛ! 2:1!
К. Тевес
Пас отдал
П. Эвра
45'
+1
38'
Желтая карточка
Гонсало
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Пирло
36'
34'
Желтая карточка
Нето
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Гонсало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
27
Эвра
15
Барцальи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
27
Стураро
10
Маркизио
21
Пирло
37
Перейра
32
Тевес
12
Льоренте
4-3-2-1
33
Нето
15
Басанта
15
Савич
2
Гонсало
3
Алонсо
47
Бадель
14
Фернандес
20
Аквилани
10
Салах
17
Хоакин
27
Гомес
37
Перейра
21
Огбонна
21
Огбонна
37
Перейра
27
Стураро
19
Падоин
19
Падоин
27
Стураро
21
Пирло
23
Видаль
23
Видаль
21
Пирло
14
Фернандес
6
Валеро
6
Валеро
14
Фернандес
27
Гомес
19
Джилардино
19
Джилардино
27
Гомес
10
Салах
72
Иличич
72
Иличич
10
Салах
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альянц Стадиум
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