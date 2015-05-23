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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 23 мая 2015
Ювентус
23.05.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
13'
Р. Перейра
77'
С. Стураро
90+3'
С. Пепе (П)
50'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Пепе
90'
+3
90'
+1
Красная карточка
М. Бритос
83'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Замена
С. Пепе
️️️️
Р. Перейра
79'
78'
Замена
Жоржиньо
️️️️
В. Гаргано
ГОЛ! 2:1!
С. Стураро
Пас отдал
А. Мората
77'
Замена
А. Пирло
️️️️
К. Маркизио
71'
68'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Л. Инсинье
50'
Пенальти не реализован!
Л. Инсинье
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лопес
Желтая карточка
К. Асамоа
49'
46'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Барцальи
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
К. Коман
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
2-5-2-1
1
Буффон
15
Барцальи
21
Огбонна
27
Асамоа
27
Стураро
10
Маркизио
19
Падоин
8
Погба
21
Коман
37
Перейра
21
Мората
3-1-2-1-3
21
Андухар
39
Альбиоль
3
Бритос
13
Гулам
5
Лопес
11
Маджо
5
Гаргано
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
10
Мертенс
15
Барцальи
19
Бонуччи
19
Бонуччи
15
Барцальи
37
Перейра
3
Пепе
3
Пепе
37
Перейра
10
Маркизио
21
Пирло
21
Пирло
10
Маркизио
5
Гаргано
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
5
Гаргано
10
Инсинье
17
Гамшик
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ювентус - Наполи
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альянц Стадиум
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