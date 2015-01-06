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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 06 января 2015
Ювентус
06.01.2015, вторник, 23:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Интер
6'
К. Тевес
64'
М. Икарди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
87'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Икарди
85'
Красная карточка
М. Ковачич
84'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Эрнанес
82'
Желтая карточка
Г. Медель
78'
Желтая карточка
Жуан
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Видаль
76'
Желтая карточка
А. Мората
68'
66'
Желтая карточка
А. Раноккия
65'
Желтая карточка
М. Икарди
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
Ф. Гуарин
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
63'
55'
Замена
Л. Подольски
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
А. Видаль
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ОП
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
23
Видаль
10
Маркизио
8
Погба
32
Тевес
12
Льоренте
4-2-1-2-1
1
Ханданович
14
Кампаньяро
15
Жуан
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
8
Кузманович
17
Медель
10
Эрнанес
13
Гуарин
8
Ковачич
9
Икарди
23
Видаль
37
Перейра
37
Перейра
23
Видаль
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
9
Икарди
6
М'Вила
6
М'Вила
9
Икарди
8
Кузманович
10
Подольски
10
Подольски
8
Кузманович
10
Эрнанес
10
Освальдо
10
Освальдо
10
Эрнанес
Остались в запасе
Ювентус
Интер
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ювентус - Интер
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альянц Стадиум
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