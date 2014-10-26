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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Палермо
Ювентус - Палермо: обзор матча 26 октября 2014
Ювентус
26.10.2014, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
31'
А. Видаль
64'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Палермо
81'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ф. Васкес
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
80'
Желтая карточка
А. Видаль
78'
74'
Замена
Э. Мареска
️️️️
Л. Ригони
Замена
П. Погба
️️️️
А. Пирло
65'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Пирло
64'
Желтая карточка
К. Маркизио
61'
58'
Замена
А. Белотти
️️️️
Э. Баррето
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Р. Перейра
52'
49'
Желтая карточка
Э. Баррето
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Тевес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
37
Роберто Перейра
ПАЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПАЗ
30
Лука Ригони
ЦП
8
Эдгар Баррето
(К)
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Огбонна
27
Асамоа
37
Перейра
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
12
Льоренте
32
Тевес
4-1-3-1-1
70
Соррентино
21
Гонсалес
4
Анджелкович
3
Феддаль
6
Муньос
5
Пизано
30
Ригони
8
Баррето
19
Больцони
20
Васкес
21
Дибала
37
Перейра
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
37
Перейра
21
Пирло
8
Погба
8
Погба
21
Пирло
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
30
Ригони
16
Мареска
16
Мареска
30
Ригони
20
Васкес
19
Квайсон
19
Квайсон
20
Васкес
8
Баррето
11
Белотти
11
Белотти
8
Баррето
Остались в запасе
Ювентус
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Ювентус - Палермо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
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