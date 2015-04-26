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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 26 апреля 2015
Торино
26.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
45'
М. Дармиан
57'
Ф. Квальярелла
35'
А. Пирло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ювентус
Желтая карточка
Д. Вивес
88'
86'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
С. Падоин
Замена
К. Молинаро
️️️️
М. Дармиан
82'
78'
Замена
С. Пепе
️️️️
Р. Перейра
77'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Д. Вивес
️️️️
М. Бенасси
72'
Желтая карточка
Э. Моретти
70'
65'
Замена
К. Тевес
️️️️
А. Мората
Замена
Д. Мартинес
️️️️
М. Лопес
61'
Желтая карточка
А. Гацци
59'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Дармиан
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Дармиан
Пас отдал
Ф. Квальярелла
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
33
Перес
14
Гацци
27
Квальярелла
11
Лопес
3-4-1-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
21
Огбонна
19
Бонуччи
23
Видаль
21
Пирло
19
Падоин
27
Стураро
37
Перейра
21
Матри
21
Мората
36
Дармиан
3
Молинаро
3
Молинаро
36
Дармиан
24
Бенасси
5
Вивес
5
Вивес
24
Бенасси
11
Лопес
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Лопес
37
Перейра
3
Пепе
3
Пепе
37
Перейра
19
Падоин
12
Льоренте
12
Льоренте
19
Падоин
21
Мората
32
Тевес
32
Тевес
21
Мората
Остались в запасе
Торино
Ювентус
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Олимпико
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