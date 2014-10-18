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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 18 октября 2014
Сассуоло
18.10.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
14'
С. Дзадза
18'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Ювентус
90'
+5
Красная карточка
С. Падоин
90'
+3
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Ф. Ачерби
87'
83'
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Пирло
Замена
С. Таидер
️️️️
Ф. Маньянелли
78'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Н. Сансоне
68'
64'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Льоренте
58'
Замена
К. Маркизио
️️️️
П. Эвра
49'
Желтая карточка
П. Погба
Желтая карточка
С. Дзадза
37'
18'
ГОЛ! 1:1!
П. Погба
Пас отдал
К. Тевес
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
14'
Замена
Л. Антеи
️️️️
П. Каннаваро
10'
Травма
П. Каннаваро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛАЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
(К)
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
20
Терранова
28
Каннаваро
15
Ачерби
24
Врсалько
3
Лонги
4
Маньянелли
6
Миссироли
11
Сансоне
10
Берарди
11
Дзадза
3-2-2-1-2
1
Буффон
21
Огбонна
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
27
Эвра
21
Пирло
8
Погба
37
Перейра
12
Льоренте
32
Тевес
28
Каннаваро
51
Антеи
51
Антеи
28
Каннаваро
11
Сансоне
8
Бьондини
8
Бьондини
11
Сансоне
4
Маньянелли
8
Таидер
8
Таидер
4
Маньянелли
27
Эвра
10
Маркизио
10
Маркизио
27
Эвра
12
Льоренте
21
Коман
21
Коман
12
Льоренте
21
Пирло
21
Джовинко
21
Джовинко
21
Пирло
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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