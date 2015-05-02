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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 02 мая 2015
Сампдория
02.05.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
32'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
Желтая карточка
А. Романьоли
89'
Желтая карточка
Р. Сориано
87'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
83'
80'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Льоренте
73'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Р. Перейра
72'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Тевес
Замена
А. Дункан
️️️️
П. Мба Обьянг
72'
61'
Желтая карточка
С. Стураро
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Л. Риццо
54'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
44'
Замена
В. Реджини
️️️️
Д. Месба
36'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
15
Месба
26
Романьоли
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
14
Риццо
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
21
Сориано
9
Это'О
10
Муриэль
3-4-1-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
15
Барцальи
10
Маркизио
23
Видаль
19
Падоин
27
Стураро
37
Перейра
32
Тевес
12
Льоренте
15
Месба
13
Реджини
13
Реджини
15
Месба
14
Мба Обьянг
32
Дункан
32
Дункан
14
Мба Обьянг
14
Риццо
18
Бергессио
18
Бергессио
14
Риццо
37
Перейра
14
Кьеллини
14
Кьеллини
37
Перейра
12
Льоренте
21
Коман
21
Коман
12
Льоренте
32
Тевес
21
Мората
21
Мората
32
Тевес
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:55 (прямая)
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