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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ювентус
Верона - Ювентус: обзор матча 30 мая 2015
Верона
30.05.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
48'
Л. Тони
90+3'
Хуанито
42'
Р. Перейра
57'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Ювентус
ГОЛ! 2:2!
Хуанито
Пас отдал
Р. Маркес
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
С. Пепе
88'
Пенальти не реализован!
К. Тевес
Желтая карточка
Р. Маркес
87'
Замена
Х. Савиола
️️️️
П. Тахцидис
84'
78'
Замена
С. Пепе
️️️️
Р. Перейра
Замена
М. Валоти
️️️️
Б. Янкович
73'
Желтая карточка
Хуанито
64'
Замена
М. Оббади
️️️️
Л. Греко
59'
59'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
П. Эвра
57'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
С. Падоин
ГОЛ! 1:1!
Л. Тони
Пас отдал
Э. Халлфредссон
48'
46'
Замена
С. Стураро
️️️️
К. Маркизио
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Перейра
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
П. Тахцидис
37'
31'
Желтая карточка
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Бошко Янкович
ПВ
18
Лука Тони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-1-3-2-1
77
Рафаэль
33
Агостини
18
Морас
4
Маркес
77
Тахцидис
7
Сала
20
Халлфредссон
19
Греко
21
Хуанито
7
Янкович
18
Тони
4-1-2-1-2
1
Буффон
19
Падоин
21
Огбонна
19
Бонуччи
27
Эвра
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
37
Перейра
32
Тевес
12
Льоренте
19
Греко
21
Оббади
21
Оббади
19
Греко
7
Янкович
10
Валоти
10
Валоти
7
Янкович
77
Тахцидис
16
Савиола
16
Савиола
77
Тахцидис
27
Эвра
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
27
Эвра
37
Перейра
3
Пепе
3
Пепе
37
Перейра
10
Маркизио
27
Стураро
27
Стураро
10
Маркизио
Остались в запасе
Верона
Ювентус
70
Фернандиньо
ЦФ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
70
Фернандиньо
ЦФ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Верона - Ювентус
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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