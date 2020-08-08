Буффон – Пирло: «Что, теперь я должен называть вас Мистером?!»

Два красавчика,одни из лучших футболистов мира.Таких по пальцам пересчитать.
А скептикам можно сказать - пусть Пирло сам за себя порешает,каким он станет тренером.
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение на пост главного тренера Андреа Пирло. Они вместе играли.
«Что, теперь я должен называть вас Мистером?! Удачи в новом испытании, Андреа», – написал Буффон в твиттере.
- Будучи футболистом, Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год.
- Чемпион мира-2006 объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году.
- «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов уволил Маурицио Сарри.