Буффон – Пирло: «Что, теперь я должен называть вас Мистером?!»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение на пост главного тренера Андреа Пирло. Они вместе играли.

«Что, теперь я должен называть вас Мистером?! Удачи в новом испытании, Андреа», – написал Буффон в твиттере.