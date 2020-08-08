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    Буффон – Пирло: «Что, теперь я должен называть вас Мистером?!»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение на пост главного тренера Андреа Пирло. Они вместе играли.

    «Что, теперь я должен называть вас Мистером?! Удачи в новом испытании, Андреа», – написал Буффон в твиттере.

    • Будучи футболистом, Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год.
    • Чемпион мира-2006 объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году.
    • «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов уволил Маурицио Сарри.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Джанлуиджи Буффона

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    08.08.2020 23:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3260

      playsh 2 часа назад

      Два красавчика,одни из лучших футболистов мира.Таких по пальцам пересчитать.
      А скептикам можно сказать - пусть Пирло сам за себя порешает,каким он станет тренером.

      4
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      Рейтинг: +1664

      Dizayner 2 часа назад

      возьмет джиджи в помощники, кого там еще из старо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1664

      Dizayner > Dizayner 2 часа назад

      из старой гвардии - дель пьеро например, или маркизио. вот это будет огонь!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +281

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Рисковое назначение. Видимо, Буффон, Кьеллини, Рон и Пирло будут наравных заправлять!

      1
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      ...
      Рейтинг: +13

      Khasannnnn > Хейтер Аларм 1 час назад

      Это же огоонь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1652

      AZ 2 часа назад

      При всем уважение к Пирло, но из него врят ли выйдет Гвардиола, который с места в карьер...

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