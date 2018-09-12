Пирло отказал австралийскому клубу, который предложил ему сыграть один матч. Игрок завершил карьеру в мае

Клуб второй по силе лиги Австралии «Эйвондейл» предложил бывшему полузащитнику «Интера», «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло вернуться в футбол.

Итальянец завершил карьеру весной этого года, проведя прощальный матч 21 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

«Эйвондейл» попросил 39-летнего футболиста провести за команду один матч – четвертьфинал Кубка Австралии против «Сиднея» 19 сентября. Но хавбек дал понять, что он не заинтересован в этом.

За «Сидней» с 2012 по 2014 год выступал другой экс-футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.