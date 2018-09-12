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    Пирло отказал австралийскому клубу, который предложил ему сыграть один матч. Игрок завершил карьеру в мае

    Клуб второй по силе лиги Австралии «Эйвондейл» предложил бывшему полузащитнику «Интера», «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло вернуться в футбол.

    Итальянец завершил карьеру весной этого года, проведя прощальный матч 21 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

    «Эйвондейл» попросил 39-летнего футболиста провести за команду один матч – четвертьфинал Кубка Австралии против «Сиднея» 19 сентября. Но хавбек дал понять, что он не заинтересован в этом.

    За «Сидней» с 2012 по 2014 год выступал другой экс-футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2018 16:47
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