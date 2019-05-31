Пирло: «В сентябре получу тренерскую лицензию и смогу работать»

Экс-полузащитник «Интера», «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал об обучении на футбольного тренера.

«Я не скучаю по футболу. Я нашел отличный момент, чтобы завершить карьеру. Я уставал от игры уставшим, меня донимала боль, поэтому время было подходящим. Работаю экспертом на ТВ, но оставляю время и на себя. Люблю побыть с семьей, с друзьями.

Я посещаю тренерские курсы. В сентябре мне останется получить последнюю лицензию, а после этого уже смогу работать».

Пирло – болельщикам: «Благодарю за теплые слова и любовь»