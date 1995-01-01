Пирло: «Я отказался от перехода в «Челси» и «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что дважды в карьере отказывался от предложений из АПЛ.

«У меня была возможность перебраться в АПЛ: с Анчелотти в «Челси» (в 2009 году) и в «Манчестер Сити» и перед переходом в «Ювентус» (в 2011 году).

В «Челси» заявили, что я был слишком стар – 30 лет! А в следующий раз я предпочел присоединиться к «Ювентусу».

Конечно, это был бы фантастический опыт, но я счастлив, что решил остаться в Италии», – сказал Пирло.

Хавбек выступал за «Милан» с 2001-го по 2011 год, за «Ювентус» – с 2011-го по 2015-й.

В составе миланцев Пирло дважды выиграл Серию А и дважды – Лигу чемпионов. С туринцами футболист стал четырехкратным чемпионом Италии и вышел в финал ЛЧ.