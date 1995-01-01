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    Пирло: «Я отказался от перехода в «Челси» и «Манчестер Сити»

    Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что дважды в карьере отказывался от предложений из АПЛ.

    «У меня была возможность перебраться в АПЛ: с Анчелотти в «Челси» (в 2009 году) и в «Манчестер Сити» и перед переходом в «Ювентус» (в 2011 году).

    В «Челси» заявили, что я был слишком стар – 30 лет! А в следующий раз я предпочел присоединиться к «Ювентусу».

    Конечно, это был бы фантастический опыт, но я счастлив, что решил остаться в Италии», – сказал Пирло.

    Хавбек выступал за «Милан» с 2001-го по 2011 год, за «Ювентус» – с 2011-го по 2015-й.

    В составе миланцев Пирло дважды выиграл Серию А и дважды – Лигу чемпионов. С туринцами футболист стал четырехкратным чемпионом Италии и вышел в финал ЛЧ.

    Источник: Football Italia

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