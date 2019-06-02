Пирло: «Если бы не гол Ориги, его бы побили. Он вышел не на финал Лиги чемпионов»

Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло поделился мнением о выступлении Дивока Ориги в финале Лиги чемпионов.

Бельгиец заменил Роберто Фирмино на 58-й минуте и забил за «Ливерпуль» на 87-й, установив окончательный счет в матче с «Тоттенхэмом» – 2:0.

«Он плохо вошел в игру. Если бы в итоге не забил, его бы побили. Он вышел не на финал Лиги чемпионов, мне это очень не понравилось.

Матч выиграли болельщики. Они действительно сделали разницу.

«Тоттенхэму» не хватило характера. Люди вроде Алли и Эриксена не просили мяч. В середине поля у команды было мало качества.

«Ливерпуль» заслужил победу всем своим сезоном, а также благодаря болельщикам», – Goal цитирует двукратного победителя ЛЧ в составе «Милана».

Ориги забил 4 гола в последних 4 играх за «Ливерпуль». В предыдущих 17 у него 3 мяча