Ориги забил 4 гола в последних 4 играх за «Ливерпуль». В предыдущих 17 у него 3 мяча

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги забил второй гол в финале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0).

Мяч стал для него восьмым в 22-х матчах текущего сезона. Бельгиец забил четыре гола в последних четырех играх за команду Юргена Клоппа. В предыдущих 17-ти – три.

Ориги в последних четырех матчах «Ливерпуля»: