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    Ориги забил 4 гола в последних 4 играх за «Ливерпуль». В предыдущих 17 у него 3 мяча

    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги забил второй гол в финале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0).

    Мяч стал для него восьмым в 22-х матчах текущего сезона. Бельгиец забил четыре гола в последних четырех играх за команду Юргена Клоппа. В предыдущих 17-ти – три.

    Ориги в последних четырех матчах «Ливерпуля»:

    • 37-й тур АПЛ: вышел на 73-й минуте матча с «Ньюкаслом» (3:2) и забил победный гол на 86-й минуте;
    • ответный полуфинал ЛЧ: вышел в старте против «Барселоны» (4:0), забил на 7-й и 79-й минутах;
    • 38-й тур АПЛ: вышел на 64-й минуте встречи с «Вулверхэмптоном» (2:0), не отметился результативными действиями;
    • финал ЛЧ: вышел на 58-й минуте и забил «Тоттенхэму» за три минуты до конца основного времени.

    Источник: «Бомбардир»

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