Игрока «Спартака» сравнили с Пирло

Сегодня, 11:12
5

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил полузащитника команды Наиля Умярова.

«К сожалению, журналисты и эксперты быстро выдают путeвки за границу. Футболист должен сыграть несколько стабильных сезонов, чтобы перейти в хорошую команду из топ-5 лиг.

Наиль – самый стабильный игрок, он на высоком уровне. Отсюда и слухи пошли, что может уехать. Но переходить или нет – другой вопрос. У нас уезжали уже ребята, а в итоге сидят. Наиль должен быть к этому готов. Мне кажется, ему надо ещe два сезона провести в «Спартаке», а потом уже переходить. Возраст тоже сможет ему гарантировать попадание в состав за рубежом.

Для меня он игрок немецкого чемпионата – может жeстко вести игру, забивать, делает передачи. Или Италия. Вспомните, как играл Пирло – Наиль игрок такого плана. Умяров прибавил в отборе, но единственное пожелание – чтобы в отборе играл чисто. Иногда не успевает и получает карточки», – сказал Шавло.

  • 25-летний Умяров в этом сезоне провел 16 матчей за «Спартак», сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
  • Андреа Пирло дважды выиграл Лигу чемпионов в составе «Милана» и стал чемпионом мира в 2006 году в составе сборной Италии.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Юнайтед ФК Умяров Наиль Пирло Андреа
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1761900442
До Пирло ему к сожалению далековато. Если бы достиг уровня итальянца - в РПЛ бы точно не играл уже, а в топ 5 европейских чемпионатов.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1761900888
Пуговка от парток он по сравнению с Пирло. Гыгыгы
Ответить
andr2112
1761901906
Это точно также, как и вилка похожа на бутылку)
Ответить
VVM1964
1761904613
Как же вы задолбали - стоит игроку хоть немного начать показывать что-то вразумительное, сразу начинается - русский Пирло, русский Месси, русский Роналдо,... после этого либо звезду хватает, либо успокаивается - а куда дальше то стремиться, он же уже - "Месси", ну почти Мессия !)))...
Ответить
TOMSON
1761905705
Ему 25, через 2 года это 27… Я бы советовал ему не задерживаться если хочет уехать. Но и желание остаться в Спартаке ему не стоит стеснятся..
Ответить
