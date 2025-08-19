Клуб Пирло пытался договориться со Смоловым

Нападающий Федор Смолов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Я разговаривал с «Дубай Юнайтед». Во-первых, они в низшем дивизионе. Во-вторых, у них задача выйти. Были переговоры, до конкретики не дошло. В качестве зимовки это хороший вариант. Но год там жить специфически, мне кажется.

Были обсуждения с европейскими клубами, честно сказать, год пожить для своего опыта лучше в Европе. В Дубае я и так много раз был», – сказал Смолов на ютуб-канале «БроукБойз».