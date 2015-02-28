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Спартак
Ливай Гарсия
Новости
€ 15 млн
Ливай Гарсия - новости
Спартак
20 ноября 1997 (27 лет), Санта-Флора
#11 | Нападающий
Тринидад и Тобаго
Статистика
Новости
Червиченко – о новичке «Спартака»: «Не игрока купили, а деньги распилили»
12 марта
28
Радимов поделился впечатлениями от новичков «Спартака» Солари и Гарсии
5 марта
10
Кахигао объяснил, почему «Спартак» купил Гарсию
4 марта
9
Червиченко сравнил Луиса Энрике и Ливая Гарсию
28 февраля
9
Самый дорогой игрок в истории «Спартака» обратился к болельщикам перед возобновлением сезона
28 февраля
15
Гурцкая – о самом дорогостоящем новичке в истории «Спартака»: «Он не будет играть»
25 февраля
5
Давыдов – о 18 миллионной покупке «Спартака»: «Это будет провальный трансфер»
24 февраля
30
Червиченко: «Гарсия пока лучше поет, чем играет»
23 февраля
19
Видео
Новичок «Спартака» зажег на посвящении под песню Stand by Me
22 февраля
9
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в РПЛ в 2025 году
21 февраля
1
Зобнин охарактеризовал зимних новичков «Спартака»
21 февраля
7
«Зенит» интересовался двумя зимними новичками «Спартака»
17 февраля
10
Фото
Новички «Спартака» посетили матч ХК «Спартак», где команда перевернула игру с 0:4 на 7:4
15 февраля
16
«Посторонний пассажир, 20 миллионов выбросили в пропасть»: Червиченко шокирован новичком «Спартака»
15 февраля
56
Генич оценил трансферы Гарсии и Солари в «Спартак»
14 февраля
1
Мостовой оценил затраты «Спартака» на трансфер Гарсии
13 февраля
4
Семак описал новичка «Спартака» Гарсию
12 февраля
13
Кордоба высказался о новичке «Спартака»
11 февраля
13
Абаскаль оценил самый дорогой трансфер в истории «Спартака»
10 февраля
4
Юран оценил самый дорогой трансфер в истории «Спартака»
10 февраля
7
Стало известно, когда Гарсия дебютирует за «Спартак»
10 февраля
9
Червиченко отреагировал на трансфер Гарсии в «Спартак» матерной поговоркой
10 февраля
24
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
9 февраля
8
Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Гарсии
9 февраля
2
Мостовой – о Гарсии: «Очень качественный нападающий»
9 февраля
16
Стало известно, сколько Гарсия и его агент заработали на переходе в «Спартак»
9 февраля
12
Кечинов оценил возможность перехода «Спартака» на схему 4-4-2 после трансфера Гарсии
9 февраля
10
Новичок «Спартака» Гарсия вспомнил об опыте игры под руководством ван Бастена
9 февраля
3
Новичок «Спартака» Гарсия назвал два своих лучших качества на поле
9 февраля
5
Новичок «Спартака» Гарсия назвал идеальную для себя позицию
9 февраля
17
1
2
Главные новости
Юрий Лоза объяснил, почему Карпин вернул Дзюбу в сборную России
00:18
1
Жена Карпина прокомментировала решение тренера вернуть Дзюбу в сборную
Вчера, 23:46
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Непомнящий назвал лучшего форварда РПЛ
Вчера, 23:22
Акинфеев ответил, жалеет ли о чем-то в карьере
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Аршавин призвал пригласить в сборную Кержакова вслед за Дзюбой: «Это было бы реально круто»
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9
Спартаковец Мартинс ответил, сталкивался ли с расизмом в России
Вчера, 22:29
4
Реакция Губерниева на возвращение Дзюбы в сборную
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Орлов дал «Зениту» рецепт победы в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:48
4
Алланазаров возмущен вызовом Дзюбы в сборную: «Это будет фуфлыжный рекорд»
Вчера, 21:08
9
В «Зените» прокомментировали провал в спасении Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»
Вчера, 20:50
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