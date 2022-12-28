Леви Гарсия - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Леви
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта-Флора
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 ноября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Леви
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта-Флора
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 ноября 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|65' - 90'
|АЕК
|1:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 26 тур
|08.03.2023
|1' - 90'
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|25.02.2023
|1' - 45'
|АЕК
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 80'
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 73'
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|37'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|24
|11
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|65' -90'
|АЕК (Афины)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)
|08.03.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|АЕК (Афины)
|25.02.2023
|1' -45'
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|19.02.2023
|1' -80'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -73'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|37'
|29.01.2023
|1' -80'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|15.01.2023
|1' -72'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|35' 55'
|08.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|90' 60'
|03.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|28.12.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|67' 30'
|21.12.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|88'
|13.11.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|1' -87'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|6' 61'
|06.11.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|30.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|36'
|24.10.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|51' 70'
|16.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|09.10.2022
|1' -89'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|51'
|03.10.2022
|1' -70'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|26'
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|48'
|11.09.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|04.09.2022
|70' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|27.08.2022
|46' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20.08.2022
|76' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)