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Греция. Суперлига
Команды
Панатинаикос
Ливай Гарсия
Статистика
€ 7 млн
Ливай Гарсия - статистика
Панатинаикос
20 ноября 1997 (28), Санта-Флора
#99 | Нападающий
Тринидад и Тобаго
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
20' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
1' - 85'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 82'
Лига конференций, 4 раунд
Градец-Кралове
1 : 2
27.08.2026
Панатинаикос
1' - 82'
38'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Зимний кубок РПЛ 2025
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Греция. Суперлига 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
20' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
1' - 85'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 82'
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