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    Леви Гарсия - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Леви
    Фамилия Гарсия
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Санта-Флора
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 ноября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 65' - 90' АЕК 1:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 26 тур
    08.03.2023 1' - 90' Атромитос 0:1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    25.02.2023 1' - 45' АЕК 2:0 Астерас Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 80' ПАОК 2:0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 73' АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    37'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 24 11 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 65' -90' АЕК (Афины) 1:3 Олимпиакос (Пирей)
    08.03.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:1 АЕК (Афины)
    25.02.2023 1' -45' АЕК (Афины) 2:0 Астерас (Триполис)
    19.02.2023 1' -80' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 1' -73' АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    37'
    29.01.2023 1' -80' АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    15.01.2023 1' -72' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    35' 55'
    08.01.2023 1' -90' АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    90' 60'
    03.01.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    28.12.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    67' 30'
    21.12.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    88'
    13.11.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    09.11.2022 1' -87' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    6' 61'
    06.11.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    30.10.2022 1' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    36'
    24.10.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:2 АЕК (Афины)
    51' 70'
    16.10.2022 1' -90' АЕК (Афины) 1:0 Атромитос (Перистери)
    09.10.2022 1' -89' Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    51'
    03.10.2022 1' -70' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    26'
    17.09.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    48'
    11.09.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:1 АЕК (Афины)
    04.09.2022 70' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    27.08.2022 46' -90' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    20.08.2022 76' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
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