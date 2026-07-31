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Карседо прояснил будущее Ливая Гарсии в «Спартаке»

31 июля, 23:50
3

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил, входит ли нападающий Ливай Гарсия в его планы.

– Ливай Гарсия не вышел на поле ни в Суперкубке с «Зенитом», ни в матче с «Родиной». Вы больше не рассчитываете на него?

– Конечно, рассчитываю на Ливая. Я удовлетворен всеми футболистами, которые есть у нас в составе.

Но есть еще и конкуренция: у нас много высококлассных игроков с хорошими качествами.

Мне нравится, как Ливай работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты полезны для нас.

  • 28-летний Гарсия в прошлом сезоне забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.
  • «Спартак» покупал форварда полтора года назад за 18,7 млн евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
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oyabun
1785556652
Карседо в своих интервью всегда дипломатично уходит от ответа. На самом деле он просто жёстко задвинул Ливая в запас и совсем не даёт ему шанса проявить себя в играх.
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k611
1785559533
Говорит одно, на деле получается по другому. Не совсем понятная ситуация...
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zigbert
1785566088
Тем не менее Гарсия выходит на поле крайне мало.
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