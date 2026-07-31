Карседо прояснил будущее Ливая Гарсии в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил, входит ли нападающий Ливай Гарсия в его планы.
– Ливай Гарсия не вышел на поле ни в Суперкубке с «Зенитом», ни в матче с «Родиной». Вы больше не рассчитываете на него?
– Конечно, рассчитываю на Ливая. Я удовлетворен всеми футболистами, которые есть у нас в составе.
Но есть еще и конкуренция: у нас много высококлассных игроков с хорошими качествами.
Мне нравится, как Ливай работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты полезны для нас.
- 28-летний Гарсия в прошлом сезоне забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.
- «Спартак» покупал форварда полтора года назад за 18,7 млн евро.
Источник: Sport24