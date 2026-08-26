Гасилин: «Соболев в игре со «Спартаком» просто выпал, Глушенков был раздраженным»

Бывший нападающиий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о гостевой игре питерцев со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

«Надо отметить, что «Спартак» был неплох. Об этом надо говорить. В последних очных матчах против «Зенита» красно-белые выглядят очень конкурентоспособными. Питерцы не смогли показать свой максимум.

Соболев из этой игры просто выпал – уступил везде. Глушенков провел свой не самый лучший матч и был раздраженным. Ему показали две желтые за то, что он заведенный, но не сконцентрирован на футбольных действиях. «Зенит» зависим от лидеров.

Я бы отметил решение Карседо поставить Угальде – оно оказалось правильным. Мне очень понравилось, как сыграли москвичи. У меня много друзей, которые болеют за «Спартак». Они были по-настоящему счастливы после матча», – сказал Гасилин.