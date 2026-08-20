Прогноз на выступление Батракова в Турции

Бывший зенитовец Алексей Гасилин прокомментировал скорый трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
«Галатасарай» – одна из сильнейших команд Турции. Кроме матчей в дерби, они играют с владением в 70%. Батраков отлично умеет играть с мячом.
У него будет шикарная статистика. Думаю, что Алексей адаптируется быстро», – сказал Гасилин.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.
- В «Галатасарае» хотят провести медосмотр за один день, чтобы успеть заявить игрока на выездную игру с «Эрзурумспором». Матч команд во 2-м туре чемпионата Турции запланирован на 21 августа.
Источник: «Матч ТВ»