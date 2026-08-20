Прогноз на выступление Батракова в Турции

Бывший зенитовец Алексей Гасилин прокомментировал скорый трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Галатасарай» – одна из сильнейших команд Турции. Кроме матчей в дерби, они играют с владением в 70%. Батраков отлично умеет играть с мячом.

У него будет шикарная статистика. Думаю, что Алексей адаптируется быстро», – сказал Гасилин.