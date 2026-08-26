Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Зенита» объяснил слова Дивеева, не считающего «Спартак» претендентом на титул

Экс-игрок «Зенита» объяснил слова Дивеева, не считающего «Спартак» претендентом на титул

26 августа, 10:22
44

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценил высказывание защитника команды Игоря Дивеева о том, что «Спартак» не претендует на победу в РПЛ.

После матча команд в 5-м туре РПЛ, в котором москвичи дома победили 2:0, действующий игрок петербуржцев сказал, что не считает красно-белых претендентами на чемпионство.

«Я знаю Игоря, он это сказал на эмоциях. «Спартак» – претендент на чемпионство.

Красно-белые не побоялись и заявили о своих намерениях еще перед сезоном. В последний раз когда такое было? Даже не вспомнить», – сказал Гасилин.

  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами. У лидирующего «Краснодара» 15 очков.
  • «Спартак» в последний раз побеждал в чемпионате России в сезоне-2016/17.

Еще по теме:
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию» 14
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды 5
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Гасилин Алексей Дивеев Игорь
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1787729685
«Я знаю Игоря, он это сказал на эмоциях. ====================== Он это сказал от тупой своей башки, а не на эмоциях, плюс в Зенит попал, а там местный болотный климат, мозг ещё больше разъедает
Ответить
arkadiyrumynskiy
1787733377
Отличная тема для тех, кто хочет поднять денег. Единственный вариант – это ставки на спорт. Забудьте про лотереи, русское лото и прочее. Есть проверенный временем сервис и ставьте с ним! В Яндексе ищи «серебряный прогноз купить». Работают с 2013 года. Гарантии!
Ответить
anatolich72
1787733896
Рука руку моет
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1787739994
Комментарий скрыт модератором
Ответить
OldenVad
1787744952
Спасибо пояснил. Теперь мы снова в гонке )))
Ответить
alp
1787753857
Красно-белые не побоялись и заявили о своих намерениях еще перед сезоном. В последний раз когда такое было? Даже не вспомнить», – сказал Гасилин. - в анабиозе что ли был? спам каждый год перед началом сезона медальки примеряет
Ответить
FROLL007
1787925254
Всё правильно сказал. Будут хряки как много лет шестыми. Гыгыгы
Ответить
Hector вернулся
1788004586
Он это сказал потому что мало того тупорылый, так ещё и как многие попавшие в зпрф деградирует.
Ответить
Главные новости
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
1
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
20
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
9
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
9
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+