Экс-игрок «Зенита» объяснил слова Дивеева, не считающего «Спартак» претендентом на титул

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценил высказывание защитника команды Игоря Дивеева о том, что «Спартак» не претендует на победу в РПЛ.
После матча команд в 5-м туре РПЛ, в котором москвичи дома победили 2:0, действующий игрок петербуржцев сказал, что не считает красно-белых претендентами на чемпионство.
«Я знаю Игоря, он это сказал на эмоциях. «Спартак» – претендент на чемпионство.
Красно-белые не побоялись и заявили о своих намерениях еще перед сезоном. В последний раз когда такое было? Даже не вспомнить», – сказал Гасилин.
- Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами. У лидирующего «Краснодара» 15 очков.
- «Спартак» в последний раз побеждал в чемпионате России в сезоне-2016/17.
Источник: «Спорт-Экспресс»