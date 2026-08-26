Экс-игрок «Зенита» объяснил слова Дивеева, не считающего «Спартак» претендентом на титул

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценил высказывание защитника команды Игоря Дивеева о том, что «Спартак» не претендует на победу в РПЛ.

После матча команд в 5-м туре РПЛ, в котором москвичи дома победили 2:0, действующий игрок петербуржцев сказал, что не считает красно-белых претендентами на чемпионство.

«Я знаю Игоря, он это сказал на эмоциях. «Спартак» – претендент на чемпионство.

Красно-белые не побоялись и заявили о своих намерениях еще перед сезоном. В последний раз когда такое было? Даже не вспомнить», – сказал Гасилин.