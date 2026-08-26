Экс-зенитовцу Гасилину понравилось, как «Спартак» высмеял Соболева: «Офигенно!»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин оценил шутку «Спартака» про Александра Соболева.

Красно-белые в воскресенье победили в дерби двух столиц со счетом 2:0.

После матча они опубликовали фото маски для снорклинга с запиской: «Имущество ФК «Зенит»!!! Передать Соболю после гола!»

«Нашли за воротами. Сегодня без пенальти, поэтому ожидаемо не понадобилась», – говорится в посте «Спартака».

«Офигенно! Мы живем в цифровом веке. Супер, что клубы так реагируют и выкладывают такие подколы.

Критика входит в работу футболиста. Обижаться нет смысла. В следующий раз «Зенит» и Соболев могут подколоть, когда победят «Спартак».

Это нормальная история в нынешних реалиях. Все делается для зрителей. Мы это обсуждаем, значит все супер», – сказал Гасилин.