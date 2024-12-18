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    Карпин: «Комментатор не должен оценивать футболиста»

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему смотрит футбол без звука и прокомментировал дискуссию о работе комментаторов в разговоре с Денисом Казанским

    «Во-первых, не очень понял, чего так все возбудились или взбудоражились. Про это я говорю с 2009 года, как вернулся после Испании в «Спартак». Я 15 лет везде про это повторяю. И вам [комментаторам] на собраниях говорил ровно то же самое.

    Есть адекватные, нормальные комментаторы, которые и отреагировали соответствующе. А кто-то – неадекватно. Что здесь для нормального человека, как ты, такого критичного сказано было, я не очень понимаю.

    Комментатор не должен оценивать футболиста. Он может оценивать, сидя здесь [в студии], ради бога. Но в репортаже федерального канала – это не ваш канал, а федеральный – вы оценку действиям футболиста не можете давать.

    Даже я как тренер сразу после матча не могу оценить игру футболиста, потому что оценка, скорее всего, будет неправильной. Мне надо проанализировать, посмотреть игру, разобрать ее и понять.

    Я уж не говорю про комментаторов. Комментатор говорит: «Это пенальти». Потом смотрят VAR – это не пенальти. В чем сложность комментатору сказать: «По моему мнению, наверное, это пенальти». Всe.

    Во-вторых, если всем нравится – комментаторам, болельщикам, руководителям канала – ради бога, вопросов нет. Вопрос был задан лично мне: «Вы смотрите футбол с комментариями?». Я говорю: «Нет». Почему? Мой ответ – такой. В чем проблема?

    По поводу оценки комментаторами. Игрок пробил плохо, потому что, возможно, он поскользнулся или у него болит нога. Комментаторы не знают [почему].

    «Этот защитник не подключается в этой игре, а в той бегал – он устал». Да может ему тренер сказал не бегать? Вы не знаете, какую задачу ему поставил тренер. Но в репортаже на федеральном канале даете заключение по тому или этому конкретному игроку», – сказал Карпин в эфире подкаста «Футбол не хоккей».

    • 55-летний тренер считает, что комментаторы должны избегать оценочных суждений во время репортажей и говорить о том, что происходит на футбольном поле.
    • С июля 2016 года по декабрь 2017-го Карпин работал редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».

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    Источник: Первый канал

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    18.12.2024 08:45
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    Комментарии (10)
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    DOCTOR PENALTY
    1734502321
    Валера, жму руку! Ты абсолютно прав! ***
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    andr45
    1734504899
    Практически во всем согласен с Карпиным, кроме одного незначительного момента) В России нет комментаторов (впрочем, как и футбольных экспертов), а есть дикторы, исполняющие волю ХОЗЯИНА, озвучивающие его тезисы и истошно кричащие по знаку режиссера)
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    LB
    1734505849
    Если я вижу что корабль тонет должен ли я быть капитаном с тридцатилетним стажем чтобы иметь право утверждать что он тонет?
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    Каратель помойников
    1734510181
    Ну всё,сейчас начнется новая волна вони от чеданцегуберниевогеничевых.ведь эти пустобрехи считают себя икспэртами
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    Интерес
    1734512193
    Когда комментируют двое-трое,это предполагает автоматически ДИАЛОГ,то есть,сравнение мнений.Они и так через фразу говорят,в ответ на какое-нибудь очевидное умозаключение коллеги-"и это правда",ибо двух мнений быть не может.А где "два врача-три мнения". Комментатор должен быть один,тогда его легче как обучить,так и поправить очевидные ошибки.Всё остальное-болтовня,а не репортаж,демонстрация своего чувства юмора,осведомлённости и воспоминания.И то ошибаются постоянно.
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    NewLife
    1734512489
    Демагогия.
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    Скунсы питера
    1734514822
    ну, в принципе все верно. Дело комментатора комментировать, а не оценивать. Иногда тоже выключаю звук, что бы какого нить ушлепана комментатора не слышать.
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    sochi-2013
    1734515952
    Человек умственно остановился в развитии лет так в 8-10
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