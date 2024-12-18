Карпин: «Комментатор не должен оценивать футболиста»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему смотрит футбол без звука и прокомментировал дискуссию о работе комментаторов в разговоре с Денисом Казанским

«Во-первых, не очень понял, чего так все возбудились или взбудоражились. Про это я говорю с 2009 года, как вернулся после Испании в «Спартак». Я 15 лет везде про это повторяю. И вам [комментаторам] на собраниях говорил ровно то же самое.

Есть адекватные, нормальные комментаторы, которые и отреагировали соответствующе. А кто-то – неадекватно. Что здесь для нормального человека, как ты, такого критичного сказано было, я не очень понимаю.

Комментатор не должен оценивать футболиста. Он может оценивать, сидя здесь [в студии], ради бога. Но в репортаже федерального канала – это не ваш канал, а федеральный – вы оценку действиям футболиста не можете давать.

Даже я как тренер сразу после матча не могу оценить игру футболиста, потому что оценка, скорее всего, будет неправильной. Мне надо проанализировать, посмотреть игру, разобрать ее и понять.

Я уж не говорю про комментаторов. Комментатор говорит: «Это пенальти». Потом смотрят VAR – это не пенальти. В чем сложность комментатору сказать: «По моему мнению, наверное, это пенальти». Всe.

Во-вторых, если всем нравится – комментаторам, болельщикам, руководителям канала – ради бога, вопросов нет. Вопрос был задан лично мне: «Вы смотрите футбол с комментариями?». Я говорю: «Нет». Почему? Мой ответ – такой. В чем проблема?

По поводу оценки комментаторами. Игрок пробил плохо, потому что, возможно, он поскользнулся или у него болит нога. Комментаторы не знают [почему].

«Этот защитник не подключается в этой игре, а в той бегал – он устал». Да может ему тренер сказал не бегать? Вы не знаете, какую задачу ему поставил тренер. Но в репортаже на федеральном канале даете заключение по тому или этому конкретному игроку», – сказал Карпин в эфире подкаста «Футбол не хоккей».