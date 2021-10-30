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    Принадлежащий «Локомотиву» Берковский забил москвичам за «Нижний Новгород»

    В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Локомотивом». На 31-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Илья Берковский.

    Он принадлежит «Локомотиву», куда должен вернуться летом по окончании аренды.

    • «Локомотив» купил Берковского в январе у «Торпедо» за 250 тысяч евро.
    • Сейчас 21-летний атакующий полузащитник стоит 500 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Берковского 9 матчей и гол.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2351

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Гол красавец. Удачи парню. Может станет известным футболистом

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