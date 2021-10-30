Принадлежащий «Локомотиву» Берковский забил москвичам за «Нижний Новгород»

Гол красавец. Удачи парню. Может станет известным футболистом
В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Локомотивом». На 31-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Илья Берковский.
Он принадлежит «Локомотиву», куда должен вернуться летом по окончании аренды.
- «Локомотив» купил Берковского в январе у «Торпедо» за 250 тысяч евро.
- Сейчас 21-летний атакующий полузащитник стоит 500 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у Берковского 9 матчей и гол.
Берковский ушел из «Локо». Берковский забил «Локо» pic.twitter.com/4sjl9zp3fy— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021