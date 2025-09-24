Введите ваш ник на сайте
Команда Юрана в Турции сыграла вничью, гол у российского игрока

Сегодня, 09:30
2

«Серик Спор», который возглавляет российский тренер Сергей Юран, сыграл на выезде вничью с «Чорумом» (1:1) в матче 7-го тура Первой лиги Турции.

Гол у гостей забил российский полузащитник Илья Берковский на 58-й минуте.

Берковский вышел в стартовом составе и был заменен на 90+6-й минуте.

Российский защитник Кирилл Гоцук провел за «Серик Спор» полный матч. Нападающий Илья Садыгов вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Защитник Артем Юран остался в запасе.

  • «Чорум» после этого матча вышел в лидеры турнира с 14 очками после 7 матчей.
  • «Серик Спор» Сергея Юрана идет 8-м с 11 баллами.

Еще по теме:
Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре» 1
«Газуем»: Юран – о работе в Турции 3
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича 3
Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Берковский Илья Юран Сергей
Бывалый1488
1758696717
Так на 5 или на 8 ?)
Ответить
