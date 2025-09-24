Команда Юрана в Турции сыграла вничью, гол у российского игрока

«Серик Спор», который возглавляет российский тренер Сергей Юран, сыграл на выезде вничью с «Чорумом» (1:1) в матче 7-го тура Первой лиги Турции.

Гол у гостей забил российский полузащитник Илья Берковский на 58-й минуте.

Берковский вышел в стартовом составе и был заменен на 90+6-й минуте.

Российский защитник Кирилл Гоцук провел за «Серик Спор» полный матч. Нападающий Илья Садыгов вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Защитник Артем Юран остался в запасе.