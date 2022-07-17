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Худяков, Фассон, Карпукас – в старте «Локомотива» на матч с «Пари НН»; Галактионов выпустил Корнюшина, Берковского, Сулейманова

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Попов, Бека-Бека, Раконьяц.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Корнюшин, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Майга, Берковский, Сулейманов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Каккоев, Агапов, Горбунов, Шарипов, Кобесов, Шильцов, Кротов.

  • Матч начнется в 17:30 по Москве.

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Источник: РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4815

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Удачи локомотиву ! Дома и стены помогают. Хотя с нижним надо будет выложиться по полной

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