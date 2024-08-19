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  • Берковский из «Химок»: «Зенит» не создал особой опасности у наших ворот»

Берковский из «Химок»: «Зенит» не создал особой опасности у наших ворот»

19 августа 2024, 11:25

Полузащитник «Химок» Илья Берковский поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

– Вообще никого не можете выделить у «Зенита» с точки зрения опасности для «Химок»?

– По прошедшей игре лично со своей стороны могу сказать – нет, не могу. Особой опасности у наших ворот «Зенит» не создал. Да, команда опасная, но в этом матче почему-то даже в первом тайме и начале второго, когда я со стороны смотрел, будучи на скамейке запасных, ожидания от соперника были больше.

Возьмем результаты «Зенита» в прошлых его играх. Вспомните, сколько они тогда забивали соперникам, как контролировали игру всегда. Выигрывали 5:0 у «Ростова», 4:0 у «Рубина» и «Крыльев Советов». Мы все это видели. Но в итоге сами сыграли очень хорошо против «Зенита», и поэтому не было видно такой разницы на поле между командами.

  • «Зенит» пропустил впервые в сезоне.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • «Химки» идут 9-ми.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Берковский Илья
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