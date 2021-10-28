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    Лантратов, Евгеньев и Чалов – в символической сборной третьего тура Кубка России

    РФС опубликовал символическую сборную по итогам третьего тура группового этапа Кубка России.

    В команду включены четыре игрока из клубов РПЛ и семь футболистов из команд ФНЛ.

    Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

    Защитники: Роман Евгеньев («Динамо»), Чингиз Магомадов (КАМАЗ), Хетаг Кочиев («Алания»);

    Полузащитники: Никита Раздорских («Енисей»), Илья Берковский («Нижний Новгород»), Василий Алейников («Кубань»), Артур Галоян («Велес»);

    Нападающие: Максим Лаук («Кубань»), Федор Чалов (ЦСКА), Амур Калмыков («Торпедо»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РФС

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +958

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Так срочно Чалова в Челси))))
      Алло Абрамович?? Нет скорая.!!!!!

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