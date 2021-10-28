Лантратов, Евгеньев и Чалов – в символической сборной третьего тура Кубка России

РФС опубликовал символическую сборную по итогам третьего тура группового этапа Кубка России.
В команду включены четыре игрока из клубов РПЛ и семь футболистов из команд ФНЛ.
Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);
Защитники: Роман Евгеньев («Динамо»), Чингиз Магомадов (КАМАЗ), Хетаг Кочиев («Алания»);
Полузащитники: Никита Раздорских («Енисей»), Илья Берковский («Нижний Новгород»), Василий Алейников («Кубань»), Артур Галоян («Велес»);
Нападающие: Максим Лаук («Кубань»), Федор Чалов (ЦСКА), Амур Калмыков («Торпедо»).
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Источник: Официальный твиттер РФС