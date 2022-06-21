Илья Берковский - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Берковский
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Берковский
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|1' -46'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|01.07.2022
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|21.06.2022
|1' -73'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)