«Нижний Новгород» пожалуется в ЭСК на удаление Берковского в игре с «Локомотивом»

Мало того, что пару пенальти не поставили в ворота ЛОКО - так еще и удалили игрока НН не по делу.
«Нижний Новгород» не согласен с решением главного судьи матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2) Евгения Турбина удалить во втором тайме полузащитника Илью Берковского. На 72-й минуте ему показана прямая красная карточка.
«Будем подавать жалобу в ЭСК РФС на удаление Берковского? Да», – сказал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.
- Свой гол «Нижний Новгород» забил в меньшинстве.
- Берковский принадлежит «Локомотиву».
- «Нижний Новгород» идет в РПЛ 11-м.
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