«Нижний Новгород» пожалуется в ЭСК на удаление Берковского в игре с «Локомотивом»

«Нижний Новгород» не согласен с решением главного судьи матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2) Евгения Турбина удалить во втором тайме полузащитника Илью Берковского. На 72-й минуте ему показана прямая красная карточка.

«Будем подавать жалобу в ЭСК РФС на удаление Берковского? Да», – сказал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

Свой гол «Нижний Новгород» забил в меньшинстве.

Берковский принадлежит «Локомотиву».

«Нижний Новгород» идет в РПЛ 11-м.

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