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«Нижний Новгород» пожалуется в ЭСК на удаление Берковского в игре с «Локомотивом»

«Нижний Новгород» не согласен с решением главного судьи матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2) Евгения Турбина удалить во втором тайме полузащитника Илью Берковского. На 72-й минуте ему показана прямая красная карточка.

«Будем подавать жалобу в ЭСК РФС на удаление Берковского? Да», – сказал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

  • Свой гол «Нижний Новгород» забил в меньшинстве.
  • Берковский принадлежит «Локомотиву».
  • «Нижний Новгород» идет в РПЛ 11-м.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15256

    житель СПб 12 минут назад

    Мало того, что пару пенальти не поставили в ворота ЛОКО - так еще и удалили игрока НН не по делу.

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    Рейтинг: +4072

    PAREVG. 16 минут назад

    В принципе они правы, в том эпизоде ЖК было достаточно.

    1
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    Рейтинг: +13801

    Barmaleushka 53 минуты назад

    Бесполезно , ЭСКов "крышует" мафиёзный клан Федунов .

    1
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    Рейтинг: +15963

    paracetamol 1 час назад

    Таких судей, как Турбин, вредно допускать до судейства!

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