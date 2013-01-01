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    Торпедо - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт https://torpedo.ru/
    Стадион Лужники
    Тренер Андрей Талалаев
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023)
    1/4 финала
    		26 февраля, воскресенье 12:00 Акрон 2:0 Торпедо
    Россия. Кубок (2022/2023), группа D
    6 тур
    		26 ноября, суббота 16:00 Торпедо 1:2 Урал
    5 тур
    		22 ноября, вторник 20:00 Торпедо 1:1
    (2:4)п         		Сочи
    4 тур
    		19 октября, среда 20:30 ЦСКА 0:1 Торпедо
    3 тур
    		28 сентября, среда 15:00 Урал 1:0 Торпедо
    2 тур
    		14 сентября, среда 15:00 Сочи 1:3 Торпедо
    1 тур
    		31 августа, среда 17:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
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