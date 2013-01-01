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Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Премьер-лига. 2022/2023 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ФНЛ. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ФНЛ. 2020/2021 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2019/2020 Товарищеские матчи. 2019 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2015/2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Товарищеские матчи. 2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Премьер-лига. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Россия. Матчи за место в РПЛ. 2013/2014 Россия. Кубок ФНЛ. 2014 Россия. Кубок ФНЛ. Групповой этап 2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. ФНЛ. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. ФНЛ. 2012/2013 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010 Россия. Первый дивизион. 2008 Россия. Кубок. 2007/2008 Россия. Кубок. 2006/2007 Россия. Премьер-лига. 2006 Россия. Премьер-лига. 2005 Россия. Премьер-лига. 2004 Россия. Премьер-лига. 2003 Россия. Премьер-лига. 2002 Чемпионат России. 2001 Чемпионат России. 2000 Чемпионат России. 1999 Чемпионат России. 1998 Чемпионат России. 1997 Чемпионат России. 1996 Чемпионат России. 1995 Чемпионат России. 1994 Чемпионат России. 1993 Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992