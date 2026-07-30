Латышонок прокомментировал переход в «Балтику»

Евгений Латышонок поделился эмоциями от перехода в «Балтику». «Зенит» вчера продал вратаря в «Нижний Новгород», а оттуда он перешел на правах аренды в калининградский клуб.
«Если честно, очень соскучился. Когда только прилетел в Калининград, испытал очень положительные эмоции. Очень рад. Как будто вернулся домой.
Очень хотел играть за «Балтику». Надеюсь, это пойдет на пользу и мне, и команде, – сказал Латышонок.
- Латышонок был в «Балтике» в 2019-2024 годах.
- Затем игрока купил «Зенит».
- Последние два сезона Латышонок провeл в петербургском клубе: 41 игра и 21 «сухарь», а также дебют в сборной России.
Источник: «Матч ТВ»