Латышонок прокомментировал переход в «Балтику»

Евгений Латышонок поделился эмоциями от перехода в «Балтику». «Зенит» вчера продал вратаря в «Нижний Новгород», а оттуда он перешел на правах аренды в калининградский клуб.

«Если честно, очень соскучился. Когда только прилетел в Калининград, испытал очень положительные эмоции. Очень рад. Как будто вернулся домой.

Очень хотел играть за «Балтику». Надеюсь, это пойдет на пользу и мне, и команде, – сказал Латышонок.