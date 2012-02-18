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Антонио Конте
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Антонио Конте - новости
Италия
31 июля 1969 (57)
Тренер
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Публикации
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Спаллетти
29 октября
В руководстве «Манчестер Юнайтед» произошел раскол из-за выбора тренера на замену Кэррику
22 октября
4
Названы три кандидата на замену Кэррику в «Манчестер Юнайтед»
20 октября
Конте приближается к возвращению в АПЛ
17 октября
5
Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии
13 июля
Каррера посоветовал «Спартаку» именитого тренера
9 июля
4
Вице-чемпион Италии официально расстался с тренером
5 июня
Конте совершил благородный поступок при увольнении из «Наполи»
28 мая
Президент «Наполи» объявил об отставке Конте
24 мая
Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»
19 мая
У Конте есть три варианта продолжения карьеры
25 апреля
Назван главный кандидат на пост тренера Италии
5 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Серии А
2 апреля
4
У Италии есть 2 кандидата на замену Гаттузо
2 апреля
5
«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами
18 февраля
12
Фото
Конте наорал на резервного судью и был удален в матче с «Интером»
12 января
2
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
12 января
Владелец «Наполи» прояснил ситуацию с будущим Конте
2025.11.10 23:59
Конте сделал заявление о возможном уходе из «Наполи»
2025.11.10 18:06
Конте может покинуть «Наполи»
2025.11.10 16:00
1
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
2025.11.05 17:05
Серия А. «Наполи» Конте переиграл «Интер» (3:1) и возглавил таблицу, Де Брюйне забил
2025.10.25 21:04
Владелец «Наполи» объяснил, почему не продал «ПСЖ» Хвичу и Осимхена за 200+ миллионов
2025.08.22 18:30
Названы претенденты на приз лучшему тренеру мира 2025 года
2025.08.07 15:18
В «Наполи» прояснили будущее Конте
2025.05.30 00:12
Конте близок к уходу из «Наполи», несмотря на чемпионство
2025.05.26 21:59
Определен лучший тренер сезона Серии А
2025.05.24 09:26
Конте стал автором уникального достижения
2025.05.24 01:00
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Только два тренера чаще выигрывали Серию А, чем Конте
2025.05.24 00:12
Три кандидата на пост тренера «Милана» с лета
2025.04.01 20:57
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