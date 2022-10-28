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Антонио Конте
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
2
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Все новости
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
7
17:00
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16:58
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«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
5
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
4
13:00
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Антонио Конте - новости
Тренер
Имя
Антонио
Фамилия
Конте
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 июля 1969
Статистика
Новости
Статьи
Посты
6 апреля
08:51
«Челси» может вернуть тренера, приводившего команду к последнему чемпионству
3
28 марта
23:12
Пирло не считает Анчелотти лучшим тренером: три итальянца как минимум не хуже
17
22:59
Сон заявил, что несет ответственность за увольнение Конте из «Тоттенхэма»
22:25
В «Тоттенхэме» прокомментировали увольнение Конте
1
00:15
Скоулз назвал Конте «старым ублюдком»
4
27 марта
22:24
Конте попрощался с «Тоттенхэмом»
21:42
Фото
«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет
1
09:43
«Тоттенхэм» при Конте набирал в среднем 1,88 очка за матч АПЛ – больше было только у одного тренера
00:42
«Тоттенхэм» уволил Конте
6
26 марта
10:51
Кассано сообщил, что Конте вернется в «Интер»
1
23 марта
09:33
«Рома» может заменить Моуринью на другого скандального тренера
2
22 марта
20:16
«Тоттенхэм» рассматривает шесть тренеров на замену Конте
4
20 марта
15:35
Игроки «Тоттенхэма» требуют немедленно уволить Конте из-за его скандального интервью
5
13:43
Конте определился со своим будущим в «Тоттенхэме» после скандальной пресс-конференции
19 марта
16:49
Каррагер призвал уволить Конте из «Тоттенхэма» после скандальной пресс-конференции
6
18 марта
23:34
Видео
Конте сорвался после ничьей «Тоттенхэма» с командой экс-тренера «Шинника»: словесно напрыгнул на своих же игроков и владельца
3
13 марта
09:56
Конте хочет вернуться в Италию – его готовы пригласить два клуба
1
11 марта
10:02
Конте обвинил Ришарлисона в эгоизме
10 марта
18:00
Конте ответил Ришарлисону, назвавшему этот сезон «дерьмом»
9 марта
10:33
Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов
7 февраля
14:43
«Милан» определил двух кандидатов на замену Пиоли
5
1 февраля
14:54
Конте попал в больницу. Сегодня тренер «Тоттенхэма» перенесет операцию
22 января
13:06
Конте хочет вернуться в Серию А
1
19 января
11:32
Конте: «Обычно после моего ухода клубы очень жалеют»
1
17 января
08:56
«Тоттенхэм» не продлит контракт с Конте, если результаты клуба не улучшатся
1 января
22:25
Конте пожаловался на состав «Тоттенхэма»
6
28 октября 2022
16:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»
1
19 октября 2022
23:17
FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров мира
7
11 октября 2022
09:36
Конте станет самым высокооплачиваемым тренером АПЛ, если продлит контракт с «Тоттенхэмом»
1
22 сентября 2022
19:59
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера в сентябре
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