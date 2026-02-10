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Антонио Конте
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Антонио Конте - статистика
Италия
31 июля 1969 (57)
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Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Наполи
2
1
0
1
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
1 : 1
10.02.2026
Комо
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 1
03.12.2025
Кальяри
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