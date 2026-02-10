Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Суперкубок Италии 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Англии 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013 Суперкубок Италии 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009