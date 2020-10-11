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Антонио Конте
Материалы
Антонио Конте - материалы
Италия
31 июля 1969 (57)
Тренер
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Публикации
Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?
Вот – отвечаем.
11.10.2020 11:47
15
Родителей маленького Мозеса убили религиозные активисты. Он уехал в Англию как беженец и жил в приемной семье
«Родителей больше нет – мир на этом потерял для меня смысл».
07.06.2020 19:01
Насыщенные полгода Лукаку: много голов, мысли об РПЛ, добрые дела
А еще, ну, вы помните – расистский скандал.
24.12.2019 14:01
2
Лукаку отдал пенальти 17-летнему пацану. Тот забил и отпраздновал гол с мамой
Чудесный матч для Себастьяно Эспозито.
22.12.2019 11:35
8
Какой же «Интер» крутой! Пригласил топового босса, классного тренера и избавляется от внутренних раздражителей
Серьезная заявка в споре за чемпионство.
31.08.2019 12:07
10
У Икарди все плохо. Руководство выгоняет из «Интера», Конте не считает частью команды
Ванда усугубила ситуацию.
31.07.2019 12:21
13
4 идеальных трансфера последних дней
Два из них рекордные по суммам, другие два – бесплатные.
05.07.2019 22:31
3
Перейдя в «Интер», Конте откатил карьеру лет на восемь. Зря
Похоже, выбрал контракт вместо амбиций.
31.05.2019 15:30
10
Он отбыл дисквалификацию за договорняки, а теперь забивает больше Икарди
Тащит «Эмполи», делает вино, играет с Криштиану в FIFA.
03.03.2019 17:30
10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
26.10.2018 20:15
27
Увольнение Конте ужасно. Тренер воюет с «Челси»
Суды и очередная потеря денег.
13.07.2018 20:50
8
Моуринью и Конте пожали руки. Война закончена?
Хотя по счету победил «МЮ».
25.02.2018 19:00
4
Почему «Челси» так кошмарит? Все дело в особенностях Конте
Подробный ответ на главную загадку этого сезона АПЛ.
20.02.2018 17:10
9
Бывший тренер «Рубина» громит «Челси». В самом конце!
Хавьер Грасия не мог попасть в десятку в РФПЛ, а в Англии сходу уничтожил чемпиона.
06.02.2018 01:26
12
Моуринью поругался с Конте. Очень жестко
Споры, стычки, оскорбления, и все это лишь за полтора года.
06.01.2018 17:45
25
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