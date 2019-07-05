4 идеальных трансфера последних дней

Два из них рекордные по суммам, другие два – бесплатные.

За месяц после открытия трансферного окна произошло достаточно больших сделок. Но далеко не каждый трансфер кажется правильным и выгодным для покупателей. Например, смущают 126 миллионов, которые «Атлетико» заплатил за 19-летнего Фелиша. Или 35 миллионов за стареющего и регрессирующего Хумельса, заплаченные «Боруссией».

При этом в последние дни произошло много мощных по соотношению цены и качества трансферов. Каждый из игроков ниже – был недостающими пазлом своих новых команд.

Гвардиола три года ждал такого игрока, как Родри

С момента переезда в Англию Гвардиола искал нового опорника. Сначала он пытался подписать Вайгля, но тот получал травмы и потерял форму. Год назад «Манчестер Сити» почти купил Жоржиньо, но тот в последний момент пошел за Сарри в «Челси». По ходу последнего сезона клуб боролся за де Йонга – голландец в итоге выбрал «Барсу».

По сути, все три года у Гвардиолы был один чистый опорник – Фернандиьно. Бразилец быстро адаптировался к футболу Пепа, все время держал высокий уровень и постоянно получал комплименты от тренера. Но Гвардиола никогда не видел в Фернандиньо идеального опорника: бразилец плыл под прессингом и проваливался в позиционной обороне.

twit text — B/R Football (@brfootball) July 4, 2019

Родри заменит Фернандиньо и даст то, что Пеп искал все эти три года. Глупо сравнивать статистические показатели игроков – они играют в клубах с очень разными стилями. Но за два года в «Вильярреале» и «Атлетико» Родри доказал – он может одинакового качественно играть в совершенно разных условиях: и когда команда с мячом, и когда без мяча, и под прессингом, и в глубокой обороне. Фернандиньо такого разнообразия не дает.

За последний сезон Родри очень высоко оценили игроки и тренеры. Бускетс называл его своим преемником, Луис Энрике вообще считает, что Родри превзойдет опорника «Барсы». Хави тоже говорил о схожести с Бускетсом и заявлял, что Родри умеет на поле абсолютно все.

Прямо сейчас этот трансфер кажется идеальным для «Манчестер Сити». Правда, есть одно но. Единственное, в чем Родри пока слабее Фернандиньо – обостряющие передачи. Диего Симеоне, говоря о слабых местах испанца, отмечал то, что Родри не так часто пасует вперед. Но разве у кого-то есть сомнения, что Гвардиола научит его этому?

С Н'Домбеле «Тоттенхэм» снова будет играть через центр

«Тоттенхэм» и «Лион» обновили свои трансферные рекорды: Танги Н'Домбеле переехал в Лондон за 63 миллиона евро. Большой шок, учитывая, что в последние полтора года «Тоттенхэм» потратил ровно ноль евро на новых игроков.

Клуб никого не покупал по простой причине – и спортивный директор Леви, и Покеттино не раз говорили, что если они и будут покупать игроков, то только тех, кто будет лучше нынешних. Н'Домбеле прямо сейчас вряд ли лучше всех полузащитников «Тоттенхэма». Но в клубе просто нет игрока с таким функционалом, как у него.

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2019

С уходом Муссы Дембеле «Тоттенхэм» столкнулся с проблемой – в команде тупо некому было связывать атаку и полузащиту в позиционных атаках. Ваньяма – чистый разрушитель, Уинкс – хорошо пасует, но слабо продвигает, Сиссоко – создан для контратак и слаб в позиционных атаках. Поэтому лондонцы избегали розыгрыш мяча в центре и доводили мяч в атаку либо через фланги, либо длинными передачами, либо за счет гениальности Эриксена, который пахал за троих.

У «Тоттенхэма» не было человека, способного на ведении доставить мяч в финальную треть. Сильнейшее качество Н'Домбеле – как раз-таки дриблинг. По показателям успешных обводок и продвижения мяча на ведении француз вошел в двадцатку лучших игроков Европы по итогам сезона. Плюс Н'Домбеле устойчив к прессингу и преодолевает его как раз счет обводок (яркий пример – два матча против «Сити» в ЛЧ).

Купить Н'Домбеле хотели «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Но «Тоттенхэм» оказался убедительнее – большую роль сыграл Поккетино. В разговоре с игроком тренер рассказал, чего он хочет от Н'Домбеле на поле и пообещал сохранить уникальный стиль игрока: «Я знаю, что это будет сложно, но я хочу, чтобы ты остался тем Танги, которого мы знаем, который идет вперед и ломает линии».

Эррера сделает «ПСЖ» гибче

Одна из главных проблем «ПСЖ» последних сезонов – отсутствие отбирающего игрока в центре поля. Крыховяк провалился, Диарра играл мало и слабо. По сути, в последние годы «ПСЖ» играл без отбирающего игрока в центре поля.

И такой футболист не нужен «ПСЖ» в большинстве матчей – в Лиге 1 почти все соперники закрываются против парижан; в таких играх присутствие оборонительного опорника теряет смысл. Но в матчах, в которых соперник огрызался (ЛЧ + игры с «Лиллем», «Лионом» и «Марселем»), у парижан часто случались провалы в центре поля. В опорную зону приходилось двигать номинального защитника Маркиньоса.

twit text — B/R Football (@brfootball) July 4, 2019

«ПСЖ» долго хотел купить Аллана из «Наполи». Бразилец бы дал огромный оборонительный объем, при этом был бы полезен и на мяче. Но «Наполи» просили слишком много (около 100 миллионов), поэтому парижане выбрали бюджетный, но тоже качественный вариант, подписав свободным агентом Андера Эрреру.

Эррера ограничен на мяче, но по оборонительным скиллам – один из лучших в европейских лигах полузащитник. На протяжении карьеры в Англии Эррера постоянно всплывал в лидерах лиги по возвратам владения и отборам.

Годин – идеальный игрок для Конте

Высока вероятность, что с приходом Антонио Конте «Интер» будет играть с тремя защитниками. В клубе уже есть три сильных центрдефа: Шкриньяр, де Врей и Миранда. Но Миранде в сентябре исполняется 35, да и в последнем сезоне он был игроком ротации.

Соединение Конте и Година выглядит очень мощно – один из лучших по построению обороны тренер мира + один из лучших центральных защитников мира. К тому же присутствие Година прокачает и так сильных Шкриньяра и де Врея.

twit text — Inter (@Inter) July 1, 2019

Несколько важных цитат о Године, подтверждающих его крутость:

• Тренер «Атлетико» по физподготовке Оскар Ортега: «Он работает так, как будто завтра никогда не наступит. Мне жалко его оппонентов. Обычно игрок, против которого действует Диего, просто растворяется на поле».

• Луис Суарес: «Меньше всего люблю играть с «Атлетико». С ними очень сложно! Но хуже всего Годин. Он всегда рядом, никогда не оставит в покое. Страшно меня достает»

• Диего Сименоне: «Я бы никогда его не отпустил, если бы мог. Он один из лучших защитников мира. Очень высоко его оцениваю».

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