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Деян Станкович
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Деян Станкович - статистика
Сербия
11 сентября 1978 (48)
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Команда
И
В
П
Н
Црвена Звезда
4
2
2
0
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
0 : 2
11.08.2026
Хапоэль БШ
Лига чемпионов, 3 раунд
Хапоэль БШ
1 : 0
04.08.2026
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 2 раунд
Црвена Звезда
5 : 0
29.07.2026
Ларн
Лига чемпионов, 2 раунд
Ларн
0 : 4
21.07.2026
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