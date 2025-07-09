В Софии состоится яркое противостояние двух атакующих команд, находящихся в отличной форме. «Левски» побеждает в четырeх последних матчах и активно забивает, а «Хапоэль БШ» не проигрывает семь игр подряд и отличается высокой результативностью. В прошлом году болгарский клуб уже проходил израильтян, и теперь снова выглядит не слабее.
«Левски»
Команда выдала четыре победы подряд, оформив 12 голов за пять игр. При этом надeжно сыграла в обороне – лишь 3 пропущенных. «Левски» особенно силeн дома, где уверенно контролирует темп игры.
«Хапоэль БШ»
Израильтяне не проигрывают с мая и стабильно забивают – 13 мячей за 5 игр, в среднем по 2.6 за матч. Однако в обороне команда не безошибочна – 4 пропущенных за этот же период, в том числе два от «Гурника».
Прогноз на матч
Форма обеих команд предвещает открытую и результативную игру. Обе стороны находятся на пике атаки, что делает ставку на голы обоснованной.
Вероятность захода – около 65%, потому что:
- обе команды забивают 2.4+ гола за матч
- «Хапоэль» забивает в 20 матчах подряд
- «Левски» не уходит с поля без гола в 4 играх подряд
Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.87