17 июля на стадионе Varosi Stadion в Беер-Шеве состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между израильским «Хапоэлем Беер-Шева» и болгарским «Левски». После нулевой ничьей в первом поединке в Софии, обе команды будут стремиться к победе в ответной встрече. Израильтяне, играя дома, будут фаворитами, но «Левски» не раз показывал характер, и предстоящий матч обещает быть очень напряжeнным.

«Хапоэль Беер-Шева»

Израильская команда пребывает в отличной форме, не проигрывая в последних 8 матчах. В последних 5 играх «Хапоэль Беер-Шева» забил 12 голов, что даeт в среднем 2.40 гола за матч, а пропустил только 3. Отличная атака в сочетании с надежной обороной делает «Хапоэль» опасным соперником на своем поле. Особенно стоит отметить их стабильность: команда забивает в 20 из последних 22 матчей, и их атакующий потенциал должен сказаться в этой встрече.

«Левски»

Болгарский клуб также демонстрирует хорошую форму, не проигрывая в последних 12 матчах. За последние 5 игр «Левски» забил 12 голов, а пропустил 3, что дает им неплохие показатели и в атаке, и в обороне. Несмотря на равный счeт в первой встрече, «Левски» придется обороняться в ответном матче и искать шанс на контратаках. Основной задачей будет сохранить свои ворота в неприкосновенности и попытаться поймать «Хапоэль» на контратаке.

Факты о командах

«Хапоэль Беер-Шева»

Не проигрывает в 8 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч, пропускает 0.60

Забивает в 20 из последних 22 матчей

Хорошая форма в атаке и стабильность в обороне

«Левски»

Не проигрывает в 12 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч, пропускает 0.60

Забивает в 5 из последних 7 матчей

Сильная оборона, но проблемы с атакой против более сильных соперников

Прогноз на матч

«Хапоэль Беер-Шева» будет играть на своeм стадионе и будет настроен на победу после ничьей в первом матче. Их атакующий потенциал должен сказаться на результате, и они будут искать возможность быстро забить и взять инициативу. В то же время, «Левски» будет играть аккуратно, так как им нужно не пропустить и рассчитывать на свои контратаки. Ожидаем, что Израильтяне смогут одержать победу, но матч будет напряжeнным.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Хапоэля Беер-Шева»

Рекомендованные ставки: