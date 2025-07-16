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Прогноз на точный счёт матча «Хапоэль Беер-Шева» – «Левски»: Лига Европы, 17 июля 2025

16 июля 2025 9:24
Хапоэль БШ - Левски
17 июл. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Хапоэля Беер-Шева»
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17 июля на стадионе Varosi Stadion в Беер-Шеве состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между израильским «Хапоэлем Беер-Шева» и болгарским «Левски». После нулевой ничьей в первом поединке в Софии, обе команды будут стремиться к победе в ответной встрече. Израильтяне, играя дома, будут фаворитами, но «Левски» не раз показывал характер, и предстоящий матч обещает быть очень напряжeнным.

«Хапоэль Беер-Шева»

Израильская команда пребывает в отличной форме, не проигрывая в последних 8 матчах. В последних 5 играх «Хапоэль Беер-Шева» забил 12 голов, что даeт в среднем 2.40 гола за матч, а пропустил только 3. Отличная атака в сочетании с надежной обороной делает «Хапоэль» опасным соперником на своем поле. Особенно стоит отметить их стабильность: команда забивает в 20 из последних 22 матчей, и их атакующий потенциал должен сказаться в этой встрече.

«Левски»

Болгарский клуб также демонстрирует хорошую форму, не проигрывая в последних 12 матчах. За последние 5 игр «Левски» забил 12 голов, а пропустил 3, что дает им неплохие показатели и в атаке, и в обороне. Несмотря на равный счeт в первой встрече, «Левски» придется обороняться в ответном матче и искать шанс на контратаках. Основной задачей будет сохранить свои ворота в неприкосновенности и попытаться поймать «Хапоэль» на контратаке.

Факты о командах

«Хапоэль Беер-Шева»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч, пропускает 0.60
  • Забивает в 20 из последних 22 матчей
  • Хорошая форма в атаке и стабильность в обороне

«Левски»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч, пропускает 0.60
  • Забивает в 5 из последних 7 матчей
  • Сильная оборона, но проблемы с атакой против более сильных соперников

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
2
0.33
В среднем за матч
0.67
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Лига Европы, 1 раунд
Левски
0 : 0
10.07.2025
Хапоэль БШ
Лига конференций, 3 раунд
Левски
2 : 1
17.08.2023
Хапоэль БШ
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль БШ
0 : 0
10.08.2023
Левски

Прогноз на матч

«Хапоэль Беер-Шева» будет играть на своeм стадионе и будет настроен на победу после ничьей в первом матче. Их атакующий потенциал должен сказаться на результате, и они будут искать возможность быстро забить и взять инициативу. В то же время, «Левски» будет играть аккуратно, так как им нужно не пропустить и рассчитывать на свои контратаки. Ожидаем, что Израильтяне смогут одержать победу, но матч будет напряжeнным.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Хапоэля Беер-Шева»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Хапоэля Беер-Шева» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Хапоэля Беер-Шева»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Левски Хапоэль БШ
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