Турниры:
Лига конференций (2022/2023), группа C
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|6 тур
|3 ноября, четверг
|23:00
|Хапоэль БШ
|4:0
|Аустрия
|5 тур
|27 октября, четверг
|19:45
|Вильярреал
|2:2
|Хапоэль БШ
|4 тур
|13 октября, четверг
|22:00
|Хапоэль БШ
|1:1
|Лех
|3 тур
|6 октября, четверг
|19:45
|Лех
|0:0
|Хапоэль БШ
|2 тур
|15 сентября, четверг
|22:00
|Хапоэль БШ
|1:2
|Вильярреал
|1 тур
|8 сентября, четверг
|19:45
|Аустрия
|0:0
|Хапоэль БШ
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|20:00
|Хапоэль БШ
|2:1
(4:3)п
|Университатя
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|20:00
|Хапоэль БШ
|3:1
|Лугано
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|21:00
|Динамо
|0:1
|Хапоэль БШ
|4 раунд
первый матч
|18 августа, четверг
|20:30
|Университатя
|1:1
|Хапоэль БШ
|3 раунд
первый матч
|4 августа, четверг
|21:00
|Лугано
|0:2
|Хапоэль БШ
|2 раунд
первый матч
|21 июля, четверг
|20:30
|Хапоэль БШ
|2:1
|Динамо