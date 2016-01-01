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Хапоэль БШ
Результаты
€ 15 млн
Хапоэль БШ - результаты матчей
Беер-Шева
Стадион:
Тото Тернер
Сайт:
http://hbsfc.co.il/
Тренер:
Ран Козух
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25.08 | 19:45
Сабах
5 : 2
Хапоэль БШ
19.08 | 22:00
Хапоэль БШ
2 : 1
Сабах
11.08 | 21:00
Црвена Звезда
0 : 2
Хапоэль БШ
04.08 | 20:30
Хапоэль БШ
1 : 0
Црвена Звезда
29.07 | 20:30
Хапоэль БШ
2 : 0
Викингур
21.07 | 22:00
Викингур
2 : 1
Хапоэль БШ
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