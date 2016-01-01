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    Хапоэль БШ - результаты

    Город Беер-Шева
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Сайт hbsfc.co.il/
    Стадион Тото Тернер
    Тренер Эльянив Барда
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), группа C
    6 тур
    		3 ноября, четверг 23:00 Хапоэль БШ 4:0 Аустрия
    5 тур
    		27 октября, четверг 19:45 Вильярреал 2:2 Хапоэль БШ
    4 тур
    		13 октября, четверг 22:00 Хапоэль БШ 1:1 Лех
    3 тур
    		6 октября, четверг 19:45 Лех 0:0 Хапоэль БШ
    2 тур
    		15 сентября, четверг 22:00 Хапоэль БШ 1:2 Вильярреал
    1 тур
    		8 сентября, четверг 19:45 Аустрия 0:0 Хапоэль БШ
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 20:00 Хапоэль БШ 2:1
    (4:3)п         		Университатя
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 20:00 Хапоэль БШ 3:1 Лугано
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 21:00 Динамо 0:1 Хапоэль БШ
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 20:30 Университатя 1:1 Хапоэль БШ
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 21:00 Лугано 0:2 Хапоэль БШ
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 20:30 Хапоэль БШ 2:1 Динамо
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