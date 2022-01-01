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Команды
Хапоэль БШ
Состав
€ 15 млн
Хапоэль БШ - состав команды
Беер-Шева
Стадион:
Тото Тернер
Сайт:
http://hbsfc.co.il/
Тренер:
Ран Козух
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Марсиано Офир
Вра
36
€ 0.1 млн
34
Marco Wolff
Вра
-
36
Jonathan Shani
Вра
-
2
Мизрахи Гай
Защ
25
€ 1.3 млн
5
Амадор Педру
Защ
27
€ 0.85 млн
44
Диоп Джибриль
Защ
27
€ 0.65 млн
3
Балтакса Матан
Защ
30
€ 0.6 млн
12
Ротман Итай
Защ
24
€ 0.4 млн
4
Витор Мигел
Защ
37
€ 0.125 млн
13
Давидзаде Офир
Защ
35
€ 0.125 млн
25
Вентура Лукас
Пол
28
€ 2 млн
10
Битон Дан
Пол
31
€ 2 млн
7
Перец Эльель
Пол
29
€ 1.7 млн
28
Niv Yehoshua
Пол
-
11
Ганах Амир
Нап
22
€ 1.6 млн
8
Кнаан Мохамад
Нап
26
€ 1.2 млн
66
Златанович Игор
Нап
28
€ 1 млн
9
Ахмед Захи
Нап
25
€ 0.8 млн
27
Стоянов Йоан
Нап
25
€ 0.7 млн
14
Маледе Йонас
Нап
26
€ 0.25 млн
20
J. East
Нап
-
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 4, нападающих: 8
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