В ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Хапоэль Беер-Шева» на своем стадионе примет «Левски». Первая встреча закончилась без голов, и обе команды продемонстрировали хорошую оборону. Теперь у израильтян есть шанс воспользоваться преимуществом домашнего поля.

«Хапоэль Беер-Шева»

«Хапоэль Беер-Шева» не проигрывает в 8 последних матчах, показывая стабильность в атаке и обороне. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.4 гола за матч, пропуская всего 0.6. Этот баланс делает их сильными конкурентами на домашнем стадионе, где они забивали в 20 из последних 22 матчей.

«Левски»

«Левски» также в отличной форме, не проигрывая в последних 12 матчах. В их последних 5 играх средняя результативность составляет 2.4 гола за матч, а пропускают они всего 0.6 гола. «Левски» продемонстрировал отличные результаты в предсезонных товарищеских матчах, что подтверждает их уверенность.

Прогноз на матч

«Хапоэль Беер-Шева» имеет явное преимущество на своем стадионе и будет стремиться добыть победу после безголевой ничьей на выезде. «Левски» также выглядит сильным, но выездные матчи против таких команд всегда сопряжены с трудностями. Ожидаем, что «Хапоэль Беер-Шева» одержит победу, но матч может быть результативным.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Хапоэль Беер-Шева» не проигрывает в 8 последних матчах и уверенно играет дома;

«Левски» забивает много, но в выездных играх им всегда тяжелее;

В первой встрече команды сыграли вничью 0:0, что оставляет шансы на результативность в ответной игре.

Рекомендация: ставка на победу «Хапоэль Беер-Шева» с коэффициентом 1.85.