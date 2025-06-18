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  • ФИФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из клубов Израиля

ФИФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из клубов Израиля

Сегодня, 13:35
1

ФИФА рассматривает вариант, при котором иностранным игрокам из чемпионата Израиля позволят расторгать контракты с местными клубами без компенсации. Некоторые легионеры могут покинуть Израиль по соображениям безопасности, в случае если конфликт страны с Ираном продолжится.

Сообщается, что такое развитие событий нанесет серьезный финансовый урон израильским клубам. Решение ФИФА пока не утверждено.

  • «Хапоэль БШ» уже объявил о желании португальского вингера Юри Медейроса покинуть клуб.
  • Подобное решение в 2022 году принималось в отношении лиг России и Украины.

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Источник: Спортс''
Брага Хапоэль БШ Израиль Медейрос Юри
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Комментарии (1)
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Круче чем вареные яица
1750243247
Хорошая новость. Только жидам не давайте разбежаться из страны, пусть их плющит ракетами.
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