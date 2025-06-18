ФИФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из клубов Израиля

ФИФА рассматривает вариант, при котором иностранным игрокам из чемпионата Израиля позволят расторгать контракты с местными клубами без компенсации. Некоторые легионеры могут покинуть Израиль по соображениям безопасности, в случае если конфликт страны с Ираном продолжится.

Сообщается, что такое развитие событий нанесет серьезный финансовый урон израильским клубам. Решение ФИФА пока не утверждено.