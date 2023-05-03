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  • «Хапоэль» БШ может отказаться от выкупа Шапи из-за его участия в драке – ему грозит длительная дисквалификация

«Хапоэль» БШ может отказаться от выкупа Шапи из-за его участия в драке – ему грозит длительная дисквалификация

3 мая 2023, 22:20
5

Российский футболист «Хапоэля» из Беер-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов поучаствовал в драке во время матча чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (2:1). Россиянин ударил соперника Долева Азизу по щеке.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на израильское издание Ynet, из-за этого инцидента «Хапоэль» может отказаться от выкупа Сулейманова, который принадлежит «Краснодару».

Шапи грозит длительная дисквалификация.

  • Арендное соглашение рассчитано до лета.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Хапоэль БШ Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1683144298
Нельзя бить Азизу по щекам, она неплохо поёт. )))
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Skull_Boy
1683174817
Обезьяна в деле
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zigbert
1683204946
Большой беды в этом нет, лишь бы не бил своих как Мане.
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