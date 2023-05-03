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    • «Хапоэль» БШ может отказаться от выкупа Шапи из-за его участия в драке – ему грозит длительная дисквалификация

    «Хапоэль» БШ может отказаться от выкупа Шапи из-за его участия в драке – ему грозит длительная дисквалификация

    Российский футболист «Хапоэля» из Беер-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов поучаствовал в драке во время матча чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (2:1). Россиянин ударил соперника Долева Азизу по щеке.

    Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на израильское издание Ynet, из-за этого инцидента «Хапоэль» может отказаться от выкупа Сулейманова, который принадлежит «Краснодару».

    Шапи грозит длительная дисквалификация.

    • Арендное соглашение рассчитано до лета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.05.2023 22:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 2 часа назад

      Большой беды в этом нет, лишь бы не бил своих как Мане.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 10 часов назад

      Обезьяна в деле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 > Skull_Boy 3 часа назад

      Русский армяшка (Захарян), обезьяна (Шапи), можно без подобных мерзостей?

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      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy > SLADE2019 3 часа назад

      Можешь пойти на хутор за йогуртом или через дорогу в дыру Неаполя

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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Нельзя бить Азизу по щекам, она неплохо поёт. )))

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      Рейтинг: +741

      Янвapь 69 19 часов назад

      Поджидки там вообще охренели ?

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