«Хапоэль» БШ может отказаться от выкупа Шапи из-за его участия в драке – ему грозит длительная дисквалификация

Российский футболист «Хапоэля» из Беер-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов поучаствовал в драке во время матча чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (2:1). Россиянин ударил соперника Долева Азизу по щеке.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на израильское издание Ynet, из-за этого инцидента «Хапоэль» может отказаться от выкупа Сулейманова, который принадлежит «Краснодару».

Шапи грозит длительная дисквалификация.

Арендное соглашение рассчитано до лета.

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