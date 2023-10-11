Российского футболиста раскритиковали в Израиле за пост о Палестине

Магомед-Шапи Сулейманов попал в скандал, комментируя ситуацию в Израиле.
«Те, кто продал Палестину, не освободят ее. Освобождение Палестины будет в крови, но ее продали за деньги, потому что не ценят. Тот, кто продал что-то за деньги, не купит это за свою кровь», – написал в соцсетях футболист, отыгравший прошлый сезон в «Хапоэле» из Беер-Шевы.
Данный пост истолковали как поддержку Палестины. За это Шапи раскритиковали в Израиле. В частности, его бывший партнер по «Хапоэлю» Ротем Хатуэль выложил скриншот публикации Сулейманова, подписав его: «Ты мне больше не друг».
Вскоре российский футболист удалил обнародованную цитату и подробно объяснил свою позицию.
«То, что произошло в субботу на музыкальном фестивале, является ужасным преступлением против граждан Израиля и зарубежных гостей. Я хочу, чтобы всех заложников освободили как можно скорее.
Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии.
Мои мысли и молитвы с Израилем, поклонниками «Хапоэль Беер-Шева», моими близкими и близкими моих товарищей по команде, независимо от того, евреи они или мусульмане. Жизнь – это самое ценное, и никто не имеет права отнимать ее силой.
Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей.
Они не только совершают преступления против израильтян, но и держат жителей сектора Газа в заложниках, подвергая опасности их жизни.
Я объяснил это всем, кто писал мне и спрашивал, что я имел в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я говорю это еще раз.
Мы все нуждаемся в любви и сострадании в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения», – сказал Шапи.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
- Все спортивные события в Израиле были отменены.
- Сулейманов в этом сезоне выступает за греческий «Арис», а права на него принадлежат «Краснодару».