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    • Российского футболиста раскритиковали в Израиле за пост о Палестине

    Российского футболиста раскритиковали в Израиле за пост о Палестине

    Магомед-Шапи Сулейманов попал в скандал, комментируя ситуацию в Израиле.

    «Те, кто продал Палестину, не освободят ее. Освобождение Палестины будет в крови, но ее продали за деньги, потому что не ценят. Тот, кто продал что-то за деньги, не купит это за свою кровь», – написал в соцсетях футболист, отыгравший прошлый сезон в «Хапоэле» из Беер-Шевы.

    Данный пост истолковали как поддержку Палестины. За это Шапи раскритиковали в Израиле. В частности, его бывший партнер по «Хапоэлю» Ротем Хатуэль выложил скриншот публикации Сулейманова, подписав его: «Ты мне больше не друг».

    Вскоре российский футболист удалил обнародованную цитату и подробно объяснил свою позицию.

    «То, что произошло в субботу на музыкальном фестивале, является ужасным преступлением против граждан Израиля и зарубежных гостей. Я хочу, чтобы всех заложников освободили как можно скорее.

    Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии.

    Мои мысли и молитвы с Израилем, поклонниками «Хапоэль Беер-Шева», моими близкими и близкими моих товарищей по команде, независимо от того, евреи они или мусульмане. Жизнь – это самое ценное, и никто не имеет права отнимать ее силой.

    Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей.

    Они не только совершают преступления против израильтян, но и держат жителей сектора Газа в заложниках, подвергая опасности их жизни.

    Я объяснил это всем, кто писал мне и спрашивал, что я имел в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я говорю это еще раз.

    Мы все нуждаемся в любви и сострадании в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения», – сказал Шапи.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Все спортивные события в Израиле были отменены.
    • Сулейманов в этом сезоне выступает за греческий «Арис», а права на него принадлежат «Краснодару».

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    Источник: Sport5

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    Сегодня, 08:40
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З 1 час назад

      Первый пост на самом деле весьма неоднозначен для понимания. Второй всё понятно изложено .
      Терроризм должен быть наказан , не зависимо от вероисповидания.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +481

      R-W_warrior > Алексей З 15 минут назад

      Т.е. ты предлагаешь примерно наказать наглосаксов (террористы N 1 в мире) и евреев (N 2 соответственно) ? Как ты себе это представляешь кроме их же методов?

      0
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      ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З > R-W_warrior 7 минут назад

      Что я захочу предложить , напишу.
      Ты под каким номером в своём списке ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4010

      acor94 1 час назад

      Так ты сам, выходит, продался европейскому миру. Настоящий мусульманин не пойдёт против своих.

      1
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      Рейтинг: +880

      eugen-han > acor94 1 час назад

      Почему не пойдёт? Ислам неоднозначен: шииты и суниты - это противоборствующие между собой, но традиционные мусульмане, а ещё же есть радикалы всех мастей и по сути своей сектанты и шайтаны. Ирак с Ираном воевали восемь лет, а в Сирии кто против кого воевал(?)! Так что всё неоднозначно в мире ислама.

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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > acor94 1 час назад

      Милок, террорист и мусульманин не одно и тоже.
      Значит ты одобряешь дейстие ХАМАС против Израиля , который поддерживает Европа ?
      Парень ты или мудак , или потенциальный убийца .

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      Рейтинг: +4010

      acor94 > Алексей З 36 минут назад

      Я никого не поддерживаю. Я осуждаю поддержу Европы мусульманином.

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      Рейтинг: +4010

      acor94 > 1 секунду назад

      С тобой бесполезно разговаривать, ты умеешь только оскорблять и додумывать за других.

      Что мне ещё припишешь, может я ещё и фашист какой нибудь? Или может людоед?

      Если человек против чего-то одного, это не значит что за что-то противоположное.

      0
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