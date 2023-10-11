Российского футболиста раскритиковали в Израиле за пост о Палестине

Магомед-Шапи Сулейманов попал в скандал, комментируя ситуацию в Израиле.

«Те, кто продал Палестину, не освободят ее. Освобождение Палестины будет в крови, но ее продали за деньги, потому что не ценят. Тот, кто продал что-то за деньги, не купит это за свою кровь», – написал в соцсетях футболист, отыгравший прошлый сезон в «Хапоэле» из Беер-Шевы.

Данный пост истолковали как поддержку Палестины. За это Шапи раскритиковали в Израиле. В частности, его бывший партнер по «Хапоэлю» Ротем Хатуэль выложил скриншот публикации Сулейманова, подписав его: «Ты мне больше не друг».

Вскоре российский футболист удалил обнародованную цитату и подробно объяснил свою позицию.

«То, что произошло в субботу на музыкальном фестивале, является ужасным преступлением против граждан Израиля и зарубежных гостей. Я хочу, чтобы всех заложников освободили как можно скорее.

Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии.

Мои мысли и молитвы с Израилем, поклонниками «Хапоэль Беер-Шева», моими близкими и близкими моих товарищей по команде, независимо от того, евреи они или мусульмане. Жизнь – это самое ценное, и никто не имеет права отнимать ее силой.

Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей.

Они не только совершают преступления против израильтян, но и держат жителей сектора Газа в заложниках, подвергая опасности их жизни.

Я объяснил это всем, кто писал мне и спрашивал, что я имел в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я говорю это еще раз.

Мы все нуждаемся в любви и сострадании в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения», – сказал Шапи.