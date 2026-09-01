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Олег Василенко
Статистика
Олег Василенко - статистика
Россия
6 октября 1973 (53)
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Команда
И
В
П
Н
Факел
3
0
2
1
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
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