Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2026/2027 Россия. Премьер-лига 2026/2027 Россия. PARI Первая лига 2025/2026 Россия. Кубок 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Грузия. Лига Эровнули 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009